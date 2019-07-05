صوّتت "منظمة ​الأمم المتحدة​ للتربية والعلم والثقافة- ​اليونسكو​" على إدراج مدينة بابل الأثرية في ​العراق​، على قائمة التراث العالمي.

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كانت هذه تفاصيل خبر منظمة "اليونسكو" أدرجت مدينة بابل العراقية على قائمة التراث العالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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