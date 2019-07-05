اخبار العالم

وزير إتصالات ايران نفى أي نشاط للصين بمجال التنقيب عن العملات الرقمية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أكد وزير الإتصالات وتقنية المعلومات ال​ايران​ي محمد جواد آذري جهرمي ان "​الصين​ ليس لديها اية نشاطات في مجال التنقيب عن المشفرة في ايران"، مشيراً إلى أنه "من الممكن على أي حال، أن يمارس ​القطاع الخاص​ الصيني بعض النشاطات في هذا المجال".

ولفت إلى أنه "لا توجد أي وثائق قوية عن وجود نشاطات صينية في ​إيران​ في مجال تشفير العملات في البلاد"، مشيراً إلى "ضرورة إصدار تراخيص للعاملين في هذا المجال ومنحهم بعض الإمتيازات ليتمكنوا من مزاولة نشاطاتهم بصورة قانونية".

وأشار إلى أن "الصين تعد شريكة تجارية هامة لإيران في مجال الإتصالات وتقنية المعلومات"، لاقتاً إلى "الفرص الهائلة المتوفرة لدى إيران وترحيبها بالتعاون مع دول المنطقة والدول الصديقة الأخرى ب​العالم​ في مجال ​الإقتصاد​ الرقمي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير إتصالات ايران نفى أي نشاط للصين بمجال التنقيب عن العملات الرقمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا