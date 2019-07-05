وزير إتصالات ايران نفى أي نشاط للصين بمجال التنقيب عن العملات الرقمية

أكد وزير الإتصالات وتقنية المعلومات الايراني محمد جواد آذري جهرمي ان "الصين ليس لديها اية نشاطات في مجال التنقيب عن العملات الرقمية المشفرة في ايران"، مشيراً إلى أنه "من الممكن على أي حال، أن يمارس القطاع الخاص الصيني بعض النشاطات في هذا المجال".
ولفت إلى أنه "لا توجد أي وثائق قوية عن وجود نشاطات صينية في إيران في مجال تشفير العملات في البلاد"، مشيراً إلى "ضرورة إصدار تراخيص للعاملين في هذا المجال ومنحهم بعض الإمتيازات ليتمكنوا من مزاولة نشاطاتهم بصورة قانونية".
وأشار إلى أن "الصين تعد شريكة تجارية هامة لإيران في مجال الإتصالات وتقنية المعلومات"، لاقتاً إلى "الفرص الهائلة المتوفرة لدى إيران وترحيبها بالتعاون مع دول المنطقة والدول الصديقة الأخرى بالعالم في مجال الإقتصاد الرقمي".
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