"الصحة العالمية": قرابة ألف قتيل منذ بدء الاشتباكات جنوب العاصمة الليبية طرابلس

أعلن مكتب "منظمة الصحة العالمية" في ليبيا، "ارتفاع حصيلة قتلى الإشتباكات جنوب طرابلس منذ اندلاعها مطلع نيسان الماضي، بين القوات الموالية لقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر وقوات حكومة الوفاق، إلى قرابة ألف قتيل وأكثر من 5 آلاف جريح".
وأكّدت "ارتفاع حصيلة القصف الجوي الّذي استهدف مركز إيواء المهاجرين بتاجوراء إلى 53 قتيلًا و140 جريحًا".
بدوره، أفاد المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة جويل ميلمان، بـ"ارتفاع حصيلة القتلى المهاجرين إلى 53 قتيلًا، ومن بينهم 6 أطفال" مشيرًا إلى أنّ "المركز كان يضمّ أكثر من 600 مهاجر يمثّلون جنسيّات 17 دولة معظمهم أفارقة".
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