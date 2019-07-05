"الصحة العالمية": قرابة ألف قتيل منذ بدء الاشتباكات جنوب العاصمة الليبية طرابلس

أعلن مكتب "​منظمة الصحة العالمية​" في ​ليبيا​، "ارتفاع حصيلة قتلى الإشتباكات جنوب طرابلس منذ اندلاعها مطلع نيسان الماضي، بين القوات الموالية لقائد الجيش الوطني المشير ​خليفة حفتر​ وقوات حكومة الوفاق، إلى قرابة ألف قتيل وأكثر من 5 آلاف جريح".

وأكّدت "ارتفاع حصيلة القصف الجوي الّذي استهدف مركز إيواء المهاجرين بتاجوراء إلى 53 قتيلًا و140 جريحًا".

بدوره، أفاد المتحدث باسم ​المنظمة الدولية للهجرة​ جويل ميلمان، بـ"ارتفاع حصيلة القتلى المهاجرين إلى 53 قتيلًا، ومن بينهم 6 أطفال" مشيرًا إلى أنّ "المركز كان يضمّ أكثر من 600 مهاجر يمثّلون جنسيّات 17 دولة معظمهم أفارقة".