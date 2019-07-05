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سلطات جبل طارق تمدد احتجاز ناقلة النفط الإيرانية 14 يوماً

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أعلنت سلطات ​جبل طارق​ أنها مددت احتجاز ناقلة ​النفط​ الإيرانية 14 يوماً.

وكانت البحرية البريطانية قد احتجزت ناقلة نفط عملاقة كانت متجهة إلى سوريا، ويعتقد أنها خالفت قوانين الاتحاد الأوروبي.

واعلن وزير الخارجية الإسباني بالوكالة، إن السفينة "غريس 1" احتجزت بطلب من الولايات المتحدة.

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وأعلنت حكومة جبل طارق أن أفرادًا من البحرية البريطانية شاركوا في العملية، إلى جانب مسؤولي الجمارك والشرطة المحلية. وأوضحت أن هناك ما يدعو للاعتقاد بأن السفينة، كانت تنقل النفط الخام إلى مصفاة بانياس السورية.

من جهته، أكد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي أنه "إن لم تفرج لندن عن حاملة النفط فوظيفة الأجهزة المسؤولة الرد بالمثل"، مشيراً إلى أن "طهران لم تتوان عن الرد على البلطجيين".

وتقع المصفاة المذكورة تحت حظر أوروبي على الصادرات إلى سوريا، كما قال رئيس حكومة جبل طارق فابيان بيكاردو.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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