ريفي لباسيل: أنت داعش المسيحيين "إنتبه على حالك"

إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه الوزير السابق ​أشرف ريفي​ معلقا على زيارة رئيس ​التيار الوطني الحر​ الوزير ​جبران باسيل​ إلى ​طرابلس​. وإعتبر ريفي أن "باسيل هو داعش المسيحيين وهذا البلد لا يتحمل دواعش لا مسلمين ولا مسيحيين"، مضيفا "إنتبه على حالك"

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