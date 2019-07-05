قوى الأمن: توقيف مسلحين هددوا سيدة باغتصابها على مرأى من طفلتها في الحوش

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "في تاريخ 01 تموز 2019، تناقلت مواقع التواصل الإجتماعي خبرًا مرفقًا بمقطع فيديو لسيدة من الجنسية المغربية تتحدّث فيه عن دخول أشخاص مسلّحين إلى منزلها في الحوش/ صور، وتهديدها باغتصابها على مرأى من ابنتها البالغة من العمر سنتين ونصف السنة، على خلفيّة استدانة زوجها مبلغ مالي من أحد المواطنين".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "نتيجة المتابعة والاستقصاءات والتحريات المكثّفة، وبالتاريخ ذاته، أوقفت ​شعبة المعلومات​ في قوى الأمن الداخلي المدعو: "ع. ك." (مواليد عام 1987، لبناني)، وهو من المشاركين في الاعتداء على السيدة المذكورة، وقد اعترف بفعلته".

وبيّنت المديرية أنّ "على أثر توقيفه، قام كلّ من: "ا. س." (مواليد عام 1987)، "م. س." (مواليد عام 1998) و"ح. غ." (مواليد عام 1978)، بتسليم أنفسهم"، لافتةً إلى أنّ "التحقيق جار بإشراف ​القضاء​ المختص".