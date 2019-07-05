مصرع كريستوفر كلاين أحد أثرياء العالم في حادث تحطم طائرة بجزر الباهاما

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

لقى المليار دير كريستوفر كلاين قصب صناعة الفحم، وأحد أثرياء العالم مصرعه في تحطم طائرة في جزر الباهاما، وأكد جيم جاستن حاكم ولاية وست فرجينا نبأ وفاة كلاين و7 أشخاص أخرين توفوا أثناء هذا الحادث ولم يذكر تفاصيل عن وقوع الحادث.

وتوفي كلاين قبل يوم من ذكرى مولده الثانية والستين، وكان كلاين يعيش في ولاية فلوريدا الأمريكية ويأتى في المرتبة 1281 في قائمة فوربس للأثرياء، وتقدر ثروته بنحو 1.8 مليار دولار، ووصفته المجلة بأنه رجل عصامي، بحسب "سكاى نيوز عربية".

وقال جاستس فى تغريدة عبر موقع "تويتر": "اليوم فقدنا أحد نجوم وست فرجينيا البارزين، وفقدت أنا صديقا مقربا" موضحاً أنهم تربطهم علاقات صداقة بين الأسرتين منذ امبراطورية كلاين بيونير فويل، وأضاف أسس كريس كلاين، إمبراطورية الفحم وكان رجلا رائعا ومحبا.

وذكرت صحف أنه من بين الضحايا واحد من أبناء كلاين، وقال مسؤولين في الولايات المتحدة وجزر الباهاما أن الهليكوبتر سقطت في المحيط الأطلسي بعد فترة وجيزة من إقلاعها في وقت مبكر، أمس، بالقرب من جزيرة ووكرز كاي أقصى شمال الباهاما، وقال دلفين ميجر، كبير المحققين في إدارة تحقيقات حوادث الطيران بجزر الباهاما، إن الهليكوبتر كانت متجهة إلى فورت لودرديل في فلوريدا.