قتلى وجرحى بانفجار جنوبي تركيا.. وأردوغان يعلق على الفور

دبي - بواسطة محمد فارس © Sky News Screen Grab أرشيفية لانفجار جنوبي تركيا

وأفادت وكالة الأناضول أن الانفجار وقع في مدينة ريحانلي الحدودية.

وأوضح تقرير الوكالة أنه تم إرسال العديد من سيارات الإسعاف وسيارات الشرطة إلى مكان الحادث.

ومن جانبه اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تفجير السيارة ربما يكون مرتبطا بالإرهاب، وفق ما نقلت رويترز، دون توضيح معلومات أخرى.