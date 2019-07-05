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ترامب يشيد بسيطرة القوات الأمريكية على المطارات في حرب دارت قبل اختراع الطائرة

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دبي - بواسطة محمد فارس © Brendan McDermid

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القوات الأمريكية "سيطرت على المطارات" في حرب دارت أواخر القرن الـ18 قبل أكثر من 100 عام وقبل أن تعرف البشرية الطائرات.

وجاء تصريح ترامب في كلمة ألقاها أمس عند نصب لينكولن في واشنطن، بمناسبة عيد الاستقلال أمام ألوف المستمعين. © Carlos Barria

وركز ترامب في خطابه الذي استمر لنحو ساعة على إنجازات القوات الأمريكية طيلة تاريخ الولايات المتحدة، وتطرق في البداية إلى حرب الاستقلال الأمريكية ضد بريطانيا 1775-1783 قائلا: "جيشنا هيمن على الجو، وصدم الاستحكامات وسيطر على المطارات وفعل كل ما كان يجب عليه فعله، وفي حصن مكهنري، تحت الأضواء الحمراء للصواريخ لم يحقق سوى الانتصار".

وأثار هذا التصريح موجة من التعليقات الساخرة في الإنترنت ووسائل الإعلام، خاصة وأن أول تحليق لطائرة تم سنة 1903 بعد أكثر من عقد من الحرب التي تحدث عنها، علاوة على أن معركة حصن مكهنري التي تطرق إليها لم تجر خلال حرب الاستقلال بل إبان حرب 1812 بين الولايات المتحدة وبريطانيا.

المصدر: وكالات

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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