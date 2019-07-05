شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر قطر: استهداف المنطقة العربية استراتيجية حوثية بأوامر إيرانية (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تقرير لقناة "مباشر قطر"، إنه لا تزال مليشيات الحوثيين اليمنية تعمل على تنفيذ الأوامر الإيرانية، من خلال استهداف المصالح الاستراتيجية السعودية، عبر إطلاق المزيد من القذائف نحو المملكة العربية السعودية، لا سيما مطار أبها، الذي عملت مليشيا الحوثي على استهدافه مرات عدة مؤخرًا.

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وأضاف تقرير "مباشر قطر"، أن العمليات التخريبية التي تعمل مليشيات الحوثي على تنفيذها بالمملكة تمنح قوات التحالف العربي شرعية أكبر في مواجهة الأعمال الإرهابية على أرض اليمن، لا سيما أن الحوثي توجه مؤخرًا إلى استهداف المدنيين، سواء في اليمن أو المملكة العربية السعودية، وهو ما يؤكد أن قرار دعم الجيش اليمني في معركته ضد مليشيا الحوثي الانقلابية كان خطوة استباقية لتحجيم قدرات الحوثي.