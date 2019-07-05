شكرا لقرائتكم خبر عن شهد شاهد من أهلها.. عصام تليمة: أيوة.. مرسى كان يتلقى التعليمات من مكتب الإرشاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترف عصام تليمة، مدير مكتب يوسف القرضاوى السابق، والقيادى الإخوانى الهارب فى تركيا، دون أن يدرى أن محمد مرسى الرئيس المعزول كان يتلقى أوامر عندما كان رئيسا للجمهورية من جماعة الإخوان وقياداتها.

وحاول عصام تليمة، تبرير ما يقوله، خلال برنامجه "إسلامنا جميل" المذاع على قناة الشرق الإخوانية، حيث قال إن محمد مرسى من رشحته جماعة الإخوان وهو ينتتمى لجماعة بالتالى فمن الطبيعى أن يتلقى تعليمات منها وأن ترشح له الشخصيات التى يعينها فى المناصب التنفيذية - على حد قوله.

Advertisements

وشن مدير مكتب يوسف القرضاوى السابق، هجومًا على قيادات الإخوان الهاربة ووزراء محمد مرسى، مشيرًا إلى أنهم لا يذكرون أى أخطاء حدثت خلال عهد الإخوان، وعليهم أن يظهروا ويعلنوا تلك الأخطاء على الملئ.