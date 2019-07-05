شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قيمة مخالفات البناء.. والمتر المخالف من 50 لـ2000 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019، بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وبهذا يصبح القانون واجب النفاذ، وفيما يلى نرصد قيمة سعر المتر. ×× حدد القانون سعر المتر المخالف بقيمة تتراوح من 50 جنيها حد أدنى و2000 جنيه حد أقصى وذلك للمتر المسطح المخالف. ×× تؤول حصيلة إيرادات القانون للخزانة العامة للدولة. ×× تخصص نسبة 25% من الإيرادات لصندوق الاسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية. Advertisements ×× تخصيص نسبة 39% من الإيرادات لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب. ×× تخصيص 1% من الإيرادات لإثابة أعضاء اللجان والعاملين بالجهة الإدارية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على قيمة مخالفات البناء.. والمتر المخالف من 50 لـ2000 جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.