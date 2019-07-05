شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عصام تليمة: أعضاء بالجماعة يحاولون إجراء مراجعات والتنظيم يحارب الفكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترف عصام تليمة، مدير مكتب يوسف القرضاوى السابق، والقيادى الإخوانى الهارب فى تركيا، بأن الجماعة ارتكبت العديد من الأخطاء تحتاج إلى مراجعات كثيرة لمراجعة تلك الأخطاء والاعتراف بالخطأ.

كما اعترف مدير مكتب يوسف القرضاوى السابق، خلال تقديمه برنامج "إسلامنا جميل" على قناة الشرق الإخوانية، أن هناك مجموعة من قيادات الإخوان عرقلت تلك المراجعات، وأصرت على الإبقاء على نهج الجماعة دون خروجها واعترافها بأخطائها.

وكشف عصام تليمة عدد من المراجعات التى أفلشتها الجماعة، مشيرا إلى أنه من بين هذه المراجعات كان هناك محاولة من الإخوان قبل القبض على القيادى الإخوانى محمد على بشر لعمل مراجعات، إلا أن الإخوان أفشلوها، كما خرج المكتب العام بمراجعات وشباب الجماعة بمراجعات ولكن هناك من يقف ضد هذه المراجعات من داخل الإخوان ولا يريدون الاعتراف بأخطائهم.