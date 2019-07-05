بعد رفع أسعار الوقود.. ننشر تعريفة المواصلات الجديدة في محافظة كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

اعتمد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، التعريفة الجديدة، لجميع خطوط مواقف السيارات بالمحافظة، الداخلية والخارجية وتعديل سعر اسطوانات الغاز المنزلي والتجاري، التي تراوحت الزيادة بها من 10% إلى 15%، طبقا للتعريفة الجديدة على مستوى الجمهورية.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه جرى تشديد الرقابة على المواقف وتكثيف المرور، وسوف يجرى معاقبة من يقوم بزيادة أجرة الركوب عن التعريفة التي جرى إقرارها، وأنه في حال تحصيل تعريفة أزيد من التعريفة الرسمية المقررة سوف تغريم السيارة غرامة فورية أو حجز السيارة بحجز إيواء السيارات وتطبيق لائحة العقوبات التي ينص عليها القانون.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن زيادة الأسعار بناءً على تكليفات رئيس الوزراء وأنها الشريحة الأخيرة في تحريك أسعار المنتجات البترولية، ضمن خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي وضبط الموازنة العامة وإعادة هيكلة الدعم، لافتا إلى إنه سوف يجرى تدوير الدعم لضمان وصوله للمستحقين.

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وأقرت الحكومة صباح اليوم الجمعة، زيادة في أسعار المحروقات ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه ورؤية 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين.

وتعمل الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية، والمعاشات النقدية مثل تكافل وكرامة، من أجل تخفيف أثر الإجراءات الاقتصادية على المواطنين الأقل دخلا.

وأشاد صندوق النقد الدولي، وعدد من المؤسسات المالية الدولية، بمسار الإصلاحات الاقتصادية في مصر، مؤكدا أن "مصر تسير على الطريق الصحيح"، خاصة مع زيادة معدلات النمو لأعلى مستوى في نحو 10 سنوات، والسيطرة على عجز الموازنة والتضخم، وخفض معدلات البطالة.



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