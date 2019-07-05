"البترول" تتابع إمدادات المحطات وتوزيع الوقود وفقا للأسعار الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

نظمت وزارة البترول والثروة المعدنية اجتماعا موسعا في غرفة عمليات الوزارة، لمتابعة توفير إمدادات الوقود وانتظام تدفق البنزين والسولار إلى المنافذ بالأسعار الجديدة التي تم إقرارها صباح اليوم، بحسب بيان من الوزارة.

أعلنت وزارة البترول، أن مجلس الوزراء، أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارًا من الساعة 9 صباح اليوم الجمعة 5 يوليو، بنسب تتراوح بين 16% و30%.

وحضر الاجتماع، مع رئيس هيئة البترول ونوابه ورؤساء شركات توزيع المنتجات البترولية، لمتابعة سير الإمدادات من المواد البترولية بما فيها توزيع البوتاجاز من مصانع التعبئة إلى مراكز توزيع البوتاجاز.

جاءت أسعار الوقود بعد الزيادة كالتالي:

بنزين 80: 6.75 جنيه بدلا من 5.50 جنيه.

بنزين 92: 8 جنيهات بدلا من 6.75 جنيه.

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بنزين 95: 9 جنيهات بدلا من 7.75 جنيه.

السولار: 6.75 جنيه بدلا من 5.50 جنيه.

غاز السيارات: 3.5 جنيه بدلا من 2.75 جنيه.

الغاز الطبيعي للمنازل: الشريحة الأولى 2.35 جنيه والشريحة الثانية 3.10 جنيه والشريحة الثالثة 3.60 جنيه.

اسطوانة البوتاجاز: 65 جنيها للمنازل و130 جنيه للاستخدام التجاري بدلا من 50 جنيها.

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