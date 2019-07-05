لمس مناطق حساسة من جسدها.. ضبط شاب تحرش بطالبة جامعية في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الجمعة، من ضبط شاب؛ على خلفية اتهامه بالتحرش بطالبة جامعية وملامسة مناطق حساسة من جسدها، وذلك حال سيرها في الطريق العام بدائرة القسم.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من "هـ.هـ" 21 سنة، طالبة جامعية، مُقيمة بمدينة الزقازيق، تتهم فيه "أ.ع" 30 سنة، مُقيم بمدينة القنايات، بالتحرش بها وملامسة مناطق حساسة من جسدها، وذلك حال سيرها بالطريق العام بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق.

جرى ضبط المتهم، وبمواجهته أنكر الواقعة وأفاد بأنه لا يعرف الفتاة، فيما جرى التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8306 إداري ثانٍ الزقازيق لسنة 2019.