الحرارة تصل لـ 40.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الـ48 ساعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - عايدة رضوان:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن طقس الـ48 ساعة المقبلة "السبت والأحد"، لافتةً إلى أنه من المتوقع أن يسود غدًا السبت، طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلًا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، فيما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وشمال وغرب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن درجات الحرارة "العظمى - الصغرى" المتوقعة غدًا السبت:

- السواحل الشمالية الغربية 31 23.

- السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 33 23.

- الوجه البحري والقاهرة 39 25.

- جنوب سيناء والغردقة 38 29.

- شمال الصعيد 39 26.

- جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 40 29.

طقس الأحد

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توقعت الهيئة أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلًا، فيما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

ومن المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشرقية، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن درجات الحرارة "العظمى - الصغرى" المتوقعة بعد غد الأحد:

- السواحل الشمالية الغربية 31 23.

- السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 32 23.

- الوجه البحري والقاهرة 39 25.

- جنوب سيناء والغردقة 38 29.

- شمال الصعيد 39 26.

- جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 42 29.

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