محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:
أعلن اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء أن المحافظة استلمت فندق الباتروس الكائن بمنطقة هضبة أم السيد بشرم الشيخ، نظرا لعدم التزام الشركة المتعاقدة مع المحافظة بسداد القيمة الإيجارية في موعد استحقاقها.
وأكد أن ذلك يأتي لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاسترداد حق الدولة في ظل توجيهات القيادة السياسية، لافتًا إلى أنه سبق منح الشركة أكثر من فرصة لتسوية موقفها دون جدوى.
وأضاف أنه جرى استلام الفندق من قِبل المحافظة عقب انتهاء مدة التعاقد، وسيجرى طرحه على كافة المستثمرين في مزايدة علنية.
وأهاب المحافظ بجميع المستثمرين ممن عليهم مستحقات للمحافظة بسرعة تسويتها وسداد حق الدولة في أسرع وقت حتى لا تضطر المحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
كانت هذه تفاصيل خبر تعثر في سداد الإيجار.. محافظة جنوب سيناء تطرح فندق الباتروس في مزايدة علنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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