الزيادة تُطبق غدًا.. ننشر الأسعار الجديدة لتذاكر النقل العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إنه تقرر زيادة كافة تذاكر خطوط الهيئة جنيهًا واحدًا، بعد الإعلان عن رفع أسعار المنتجات البترولية اليوم الجمعة.

وأضاف "علي" في تصريحات لمصراوي، أنه من المقرر زيادة تذكرة أتوبيسات النقل العام من 3 إلى 4 جنيهات، وذلك للأتوبيسات التي تسير مسافة أقل من 30 كم، أما الأتوبيسات التي تسير أقل من 40 كم تزيد من 4 إلى 5 جنيهات، والأتوبيسات التي تسير لمسافة أكبر من 40 كم تزيد سعر التذكرة من 5 جنيهات إلى 6 جنيهات.

وأكد بدء تطبيق القرار غدًا السبت.

وبشأن أسعار تذاكر الأتوبيس المزدوج "دورين"، أكد رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة أنه تقرر زيادة سعر التذكرة لعشرة جنيهات.

كانت الحكومة قررت صباح اليوم الجمعة، زيادة أسعار المنتجات البترولية.

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وارتفع سعر بنزين 80 ليصبح 6.75 جنيه/لتر، وسعر بنزين 92 ليصبح 8 جنيهات/لتر، وسعر بنزين 95 ارتفع إلى 9 جنيهات/لتر، كما ارتفع سعر السولار إلى 6.75 جنيه/لتر.

وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين.

وتعمل الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية، والمعاشات النقدية مثل تكافل وكرامة، من أجل تخفيف أثر الإجراءات الاقتصادية على المواطنين الأقل دخلا.

وأشاد صندوق النقد الدولي، وعدد من المؤسسات المالية الدولية، بمسار الإصلاحات الاقتصادية في مصر، مؤكدا أن "مصر تسير على الطريق الصحيح"، خاصة مع زيادة معدلات النمو لأعلى مستوى في نحو 10 سنوات، والسيطرة على عجز الموازنة والتضخم، وخفض معدلات البطالة.

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