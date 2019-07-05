محافظ الجيزة: زيادة تعريفة ركوب الأجرة بنسبة 15%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم:

اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، تعريفة الركوب لخطوط "السرفيس" الداخلية والأقاليم، وذلك عقب قرار زيادة أسعار المنتجات البترولية.

وأكد راشد، في بيان اليوم، أن اللجنة التي تم تشكيلها لبحث الزيادة وضعت في اعتبارها مسافة كل خط، وعدد الرحلات، تحقيقا للعدالة، مشيرا إلى أن نسبة الزيادة تراوحت بين 10% إلى 15% لخطوط "السرفيس" الداخلية، ولخطوط الأقاليم، والمحافظات.

وشدد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والجهاز التنفيذى للسرفيس ، والنقل الجماعي بشن حملات داخل المواقف لمنع أي زيادة عشوائية في "تعريفة " الركوب ، واتخاذ الإجراءات الرادعة إزاء المخالفين ، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة ، لمتابعة الالتزام ب"التعريفات " المحددة.

كما شدد على ضرورة إلزام السائقين بالتعريفة الجديدة، عن طريق الحملات التفتيشية المستمرة من جانب الإدارة العامة لمرور الجيزة ، ومباحث المرور ، و"جهاز السرفيس" والنقل الجماعي، وإعلان "التعريفات" الجديدة للمواطنين، حيث سيتم وضع لافتات "استيكر" على سيارات "السرفيس" مدون عليها "التعريفة" المحددة لكل خط سير.

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إضافة إلى تعليق لافتات بالمواقف الرسمية داخل المحافظة ، والبالغ عددها 35 موقفا ، مدونا عليها "تعريفات " الركوب لكل خطوط السير ، ورقم الشكاوى لاستقبال بلاغات المواطنين ، بشأن أي مخالفات من السائقين ، أو عدم التزامهم بالتعريفات المحددة.

وأكد راشد ، أنه تم تنسيق "تعريفات" خطوط السير لسيارات "السرفيس " الخارجية " الأقاليم" مع المحافظات المجاورة، حيث تم التواصل مع محافظات : سوهاج والمنيا والقليويبية والإسكندرية وأسيوط وبني سويف والقاهرة وغيرها من المحافظات التى ترتبط مع محافظة الجيزة بخطوط سير لسيارات الأقاليم.

كما شدد على ضرورة المتابعة الدائمة لمستودعات البوتاجاز ، والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنه لاسطوانات البوتاجاز ، وتحديد خطوط ساخنة لتلقي أي شكاوى أو بلاغات ، وتضم الأرقام : "15333، 16528" خط ساخن مجلس الوزراء ، و"19285" خط ساخن الإدارة العامة لمرور الجيزة و"35869193" المحافظة ، و114 "خط ساخن " المحافظة.

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