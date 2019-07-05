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محمد اسماعيل - القاهرة - محافظات – الخليج 365:
أعلن اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، عن الأسعار الجديدة لتعريفة الأجرة عقب الإعلان الرسمي صباح اليوم عن تحريك أسعار الوقود والمحروقات.
كانت وزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين.
وتعمل الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية، والمعاشات النقدية مثل تكافل وكرامة، من أجل تخفيف أثر الإجراءات الاقتصادية على المواطنين الأقل دخلا.
كل ما تريد معرفته عن الأسعار الجديدة للبنزين والمنتجات البترولية (اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل خبر بعد رفع أسعار الوقود.. ننشر أسعار تعريفة الأجرة الجديدة في مطروح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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