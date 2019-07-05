كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تعزل الأطفال المسلمين عن والديهم لمنع تلقينهم العقيدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهرت أدلة جديدة أن الصين تعزل الآلاف من أطفال اليوجور بعيدًا عن آبائهم المسلمين قبل تلقينهم العقيدة في معسكرات تمثل مدارس ودور أيتام.

وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية، اليوم، أنه يتم تعليم الصبيان والبنات في سن الثالثة على التحدث بلغة الماندرين والتخلي عن دينهم والحب للحزب الشيوعي الصيني في جهد منهجي وصفه أحد الخبراء بأنه "إبادة جماعية ثقافية" في شينجيانج.

ويُعتقد أن العديد من والدي الأطفال محتجزون في معسكرات الاعتقال المزعومة في أنحاء المنطقة الشاسعة في أقصى غرب الصين ، والتي كانت موطناً للأقليات المسلمة العرقية مثل اليوغور والكازاخستانيين على مدار قرون.