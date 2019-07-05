كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هزة أرضية جديدة تضرب كاليفورنيا بعد يوم من أكبر زلزال منذ 20 عاما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضربت هزة ارتدادية قوتها 5.4 درجة وادي سيرليس، بكاليفورنيا، ويأتي ذلك بعد يوم من وقوع زلزال بلغت قوته 6.4 درجة، وهو الأقوى منذ 20 عامًا في الولاية الأمريكية

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وتم الإبلاغ عن الهزة يوم الجمعة في حوالي الساعة 4.07 صباحًا بالتوقيت المحلي، وفقًا للمسح الجيولوجي الأمريكي

ووقع أول زلزال، بلغت قوته 6.4 درجة، في صباح يوم الاستقلال وشعر به من لاس فيجاس إلى سان دييجو، حسبما ذكرت شبكة إن بي سي لوس أنجلوس، وتلاه العديد من الهزات الارتدادية - ما يصل إلى 220 - في غضون خمس ساعات من الزلزال الأصلي، ولكن هذا هو أقوى واحد حتى الآن.

وكان الخبراء قد توقعوا يوم الخميس أن الزلزال الهائل يمكن أن يؤدي إلى زلزال آخر أكثر قوة في الأسبوع المقبل.