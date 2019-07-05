كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية الصومالي يلغي مؤتمر صحفي تزامناً مع اشتداد حدة النزاع الكيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الغى وزير الخارجية الصومالي أحمد عيسى عوض، مؤتمرا صحفيا كان من المقرر عقده في مقديشو.

وكان الوزير قد دعا في وقت سابق الصحفيين وكان من المتوقع أن يتحدث عن الخلاف الدبلوماسي المستمر بين الصومال وكينيا.

في وقت لاحق ، أعلنت الوزارة أن المؤتمر الصحفي قد تم تأجيله إلى وقت لم يعلن عنه بعد.

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هناك تقارير تفيد بأن الوزارة قد تصدر بيانًا صحفيًا بدلاً من ذلك ، بينما يزعم البعض أن القيادة العليا في البلاد ضغطت على وزارة الخارجية لإسقاط المؤتمر الصحفي بسبب حساسية القضية المطروحة.

استدعت الصومال مؤخرًا السفير الكيني في مقديشو للاحتجاج على تغريدة قام بها مسؤول كبير بوزارة الخارجية الكينية ، والتي تقول مقديشو إنها غير محترمة.

يستمر النزاع الدبلوماسي بين البلدين في الاشتداد بعد الإعلان الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية بأنها ستبدأ النظر في قضية الحدود البحرية بين الصومال وكينيا في الفترة من 9 إلى 13 سبتمبر 2019.

رفعت الصومال دعوى على كينيا في محكمة العدل الدولية في عام 2014 ، متهمة إياها بالتعدي على مياهها الإقليمية.