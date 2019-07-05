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غضب شعبي جراء زيارة رئيس أرض الصومال إلى غينيا

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يقوم رئيس جمهورية أرض الصومال ، موسى بهي عبدي ، والوفد الذي يرأسه بزيارة دولة إلى غينيا بعد دعوة رسمية وجهها إليه الرئيس ألفا كوندي.

كان السجادة الحمراء ، والصخب ، وعلم صوماليلاند الذي يرفرف أعلاه ، ومروحية الانتظار والاستقبال الأنيق من قبل وزير الخارجية الغيني ، مامادي توري ، إلى المجتمع الدولي الضعيف الذي يدعم حكومة مقديشو بمثابة اعتراف دبلوماسي بصوماليلاند.

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أفادت وسائل الإعلام الصومالية أن وزير الخارجية الاتحادي ، أحمد عوض ، قرر عقد مؤتمر صحفي في الساعة 2 بعد ظهر الأربعاء ، حيث كان من المقرر أن يطير فيه إلى مكان آخر حول بعض البلاد - هذه المرة غينيا - منتهكًا "سيادة الصومال".

"نحن ضد جميع أشكال الخروقات الدبلوماسية التي شوهدت في الأيام الأخيرة ، ونحن ندعو جميع الدول الشقيقة إلى احترام سيادة الصومال ودولة" ، حسبما ورد ، قال الرئيس في تغريده قبل حذفه.

ومما زاد الطين بلة ، أن الحكومة الصومالية أرسلت سفيرها لدى الاتحاد الأوروبي إلى السنغال ، حيث تقاسم الحدود مع غينيا حيث يحاول الرئيس باهي التأثير على الحكومة السنغالية للتأثير على الرئيس ألفا كوندي 'لتخفيض حالة الاستقبال للرئيس الزائر.

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