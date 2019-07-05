كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في أول ظهور له بعد "الوعكة".. السبسي يدعو التونسيين لانتخابات رئاسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمضى الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي اليوم الجمعة، الأمر الرئاسي بدعوة الناخبين الى الانتخابات التشريعية والرئاسية لهذا العام في أول ظهور له بعد أزمته الصحية.

وبإمضائه اليوم للأمر الرئاسي يكون الرئيس قد مهد لاستكمال باقي الاجراءات الخاصة بالمسار الانتخابي قبل موعد الانتخابات المقرر يوم السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بالنسبة للتشريعية ويوم 17 نوفمبر (تشرين الثاني) بالنسبة للرئاسية.

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وكان السبسي قال في أول كلمة توجه بها إلى الشعب بعد مغادرته الاثنين الماضي المستشفى العسكري "تلقيت العلاج من فريق كفؤ والنتائج كانت ايجابية الأمر الذي عجل بخروجي من المستشفى وعودتي إلى المنزل".

وتابع السبسي: "هناك التزامات ترتبط بالتجربة الديمقراطية بصفة عامة وبالانتخابات التشريعية والرئاسية ولا بد من إصدار الأمور لاستدعاء الناخبين لأداء واجبهم".

كما ألمح السبسي الى الخلاف المتعلق بحول مشروع القانون المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، مشيراً في كلمته "هنالك بعض النصوص أيضاً التي لم تضبط فيما يخص حالة الطوارئ بسبب تباين وجهات النظر بين الحكومة وبعض أعضاء مجلس النواب. ويجب أن نحسم الموقف في هذه القضية".