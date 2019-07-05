كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل وإصابة 40 مدنياً في هجوم لطالبان شمالي أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قصف مسلحو حركة طالبان سوقاً محلياً في إقليم فارياب شمال أفغانستان، مما أسفر عن مقتل وإصابة 40 مدنياً على الأقل، وفقاً لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، اليوم الجمعة.

وذكر فيلق شاهين 209، في بيان أن عناصر طالبان قصفت سوق "خواجه سبز بوش" في وقت سابق اليوم.

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وأضاف البيان، أن عناصر طالبان أطلقت العديد من قذائف الهاون والصواريخ على السوق.

وتابع البيان، أن القصف أسفر عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 36 آخرين، من بينهم أطفال.

وقال البيان، إن القصف بدأ في الساعة السادسة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي، عندما كان سكان المنطقة الذين كانوا يزورون السوق يقومون بالشراء من "بزار الجمعة". ولم يصدر تعليق من جانب حركة طالبان على القصف.