كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. وفاة "إمبراطور الفحم" جراء تحطم مروحية بجزر الباهاما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير إخبارية، بأن الملياردير الأمريكي كريستوفر كلاين، وهو من أباطرة صناعة الفحم، توفي في حادث تحطم مروحية، عن عمر يناهز 61 عاماً.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن براين جلاسر، محامي كلاين، قوله إن "موكله توفي في حادث تحطم مروحية قبالة سواحل جزر الباهامز"، مضيفاً أن "الحادث أودى بحياة 6 أشخاص أخرين".

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وأسس كلاين شركة "فورسايت إنيرجي إل.بي"، لتعدين الفحم ومقرها في مدينة سانت لويس الأمريكية، ويشتهر بدوره في إحياء صناعة التعدين في ولاية إلينوي، وتحقيق ثروة طائلة من هذه الصناعة.

وتقدر قيمة شركة فورسايت حاليا بأكثر من 2.6 مليار دولار.

وقال جيم جاستيس حاكم ولاية ويست فيرجينيا الأمريكية إن "كريس كلاين أقام إمبراطورية، وكان متواجداً للعطاء في كل مناسبة".