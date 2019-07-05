كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على جنسيات وعدد بحارة ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت سلطات جبل طارق عن وجود 28 شخصاً على متن ناقة النفط الإيراني المحتجزة، بينهم مواطنون من الهند وأوكرانيا وباكستان.

وأضافت سلطات جبل طارق أن "العدد الأكبر من المحتجزين هم من الهنود، رغم وجود مواطنين من أوكرانيا وباكستان"، وفق ما أورد موقع "روسيا اليوم"، اليوم الجمعة.

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وأشارت إلى أن الناقلة لا تزال راسية، وتجري الشرطة وضباط الجمارك محادثات مع أفراد طاقمها، فيما لم يتم بعد تحديد الجهة التي تملكها، والتحقيق لا يزال مستمراً.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس حكومة ​جبل طارق،​ فابيان بيكاردو، أن بلاده أوقفت ​ناقلة نفط​ قبالة شواطئها يشتبه بأنها تنقل الخام إلى ​سوريا​.

وأصدرت حكومة جبل طارق بياناً جاء فيه: "لدينا كل الأسباب التي تدعو إلى الاعتقاد بأن "غريس 1" كانت تنقل شحنتها من النفط الخام إلى مصفاة بانياس التي يملكها كيان يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا".