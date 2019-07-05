خلف تصريح للمذيع، عادل عماري، إذاعة راديو مارس، منذ أمس الخميس، موجة غضب واسعة، بسبب رده على مستمعة بطريقة مهينة للمرأة، ومكرسة للصورة النمطية عنها.
ورد العماري، خلال برنامجه ” العلماء د مارس”، بطريقة مسيئة على رسالة إحدى المستمعات، التي انتقدت المنتخب المغربي، إذ أجابه: “سيري طيبي وبعدي من المنتخب، وديها فشغلك سيري تفرجي فشميشة ..سيري غ فحالك المغرب مسالي ليك تشجعيه ولا متشجعيهش”، في حين تفاعل ضيوفه في البرنامج بالضحك.
رد عادل العماري، الذي حمل إهانة للمرأة، أغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، إذ انتقدوا جوابه، و”تحقيره” للمرأة.
وتوجه عدد من النشطاء بتبليغات، للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري من أجل التدخل في الموضوع، وردع تصرف المذيع، ومعاقبة إذاعته، وكان الرد هو أن الهيئة ستتخد قرارها بعد انعقاد مجلسها في أقرب، طبقا لما أفادته منشورات النشطاء المبلغين.
كانت هذه تفاصيل خبر مذيع يهين المرأة على الهواء..موجة غضب واسعة وتبليغات ضد إذاعته لـ”الهاكا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.