مذيع يهين المرأة على الهواء..موجة غضب واسعة وتبليغات ضد إذاعته لـ”الهاكا”

خلف تصريح للمذيع، عادل عماري، إذاعة راديو مارس، منذ أمس الخميس، موجة غضب واسعة، بسبب رده على مستمعة بطريقة مهينة للمرأة، ومكرسة للصورة النمطية عنها.

ورد العماري، خلال برنامجه ” العلماء د مارس”، بطريقة مسيئة على رسالة إحدى المستمعات، التي انتقدت المنتخب المغربي، إذ أجابه: “سيري طيبي وبعدي من المنتخب، وديها فشغلك سيري تفرجي فشميشة ..سيري غ فحالك المغرب مسالي ليك تشجعيه ولا متشجعيهش”، في حين تفاعل ضيوفه في البرنامج بالضحك.

رد عادل العماري، الذي حمل إهانة للمرأة، أغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، إذ انتقدوا جوابه، و”تحقيره” للمرأة.

وتوجه عدد من النشطاء بتبليغات، للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري من أجل التدخل في الموضوع، وردع تصرف المذيع، ومعاقبة إذاعته، وكان الرد هو أن الهيئة ستتخد قرارها بعد انعقاد مجلسها في أقرب، طبقا لما أفادته منشورات النشطاء المبلغين.