الألعاب الإفريقية..الجامعة تعين السلامي مدربا لمنتخب الشباب

تتجه الجامعة الملكية لكرة القدم، إلى تعيين الإطار الوطني جمال السلامي، مدربا للمنتخب الوطني أقل من 20 سنة، ليتولى قيادته خلال دورة الألعاب الإفريقية المقبلة، والمقرر إجراؤها بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 31 غشت القادم.

في المقابل سيتم تعيين زكريا عبوب مساعدا للسلامي في مهمته الجديدة، في ظل معرفته للاعبين وتوفره على معطياتهم الخاصة، علما أن عبوب أشرف على تدريب منتخب الشباب في الفترة الماضية.

ونجح زكريا عبوب في قيادة المنتخب الوطني للشباب، لتحقيق نتائج إيجابية، كان آخرها عودته من مصر، أبريل الماضي، متوجا بلقب دوري شمال إفريقيا.

جدير بالذكر، أن جمال السلامي توج مطلع السنة الماضية بكأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين، مع المنتخب الوطني في هذا الصنف، إضافة إلى إشرافه على منتخب أقل من 17 سنة خلال كأس إفريقيا، بتنزانيا، أبريل المنصرم، والتي غادرها من دور المجموعات.