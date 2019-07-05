فاجعة.. غرق فَقِيه شاب في شلالات أوزود

لقي شاب مصرعه غرقا، مساء يوم الأربعاء، في شلالات أوزود في إقليم أزيلال، بعدما كان يسبح رفقة أصدقائه، وفجأة توارى عن الأنظار.

وذكرت مصادر “اليوم 24” أن رحلة سياحية لمجموعة من الأصدقاء، ينحدرون من إقليم قلعة السراغنة، تحولت إلى فاجعة، في شلالات أوزود.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مكان الحادث شهد حالة استنفار لرجال الدرك الملكي، وعناصر الوقاية المدنية، التي تمكنت بعد ساعات من استخراج جثة الغريق المتزوج، والأب لطفلين من تحت المياه الموحلة .

وتم إيداع جثة الهالك في مستودع الأموات، قصد إخضاعها لتشريح الطبي، لاستكمال التحقيقات، التي باشرتها السلطات بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

وتشهد شلالات أوزود، كل سنة، تسجيل حالات عديدة للغرق، إذ في كل مرة تتحول رحلات سياحية بين الأصدقاء إلى فواجع.