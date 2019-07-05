بوعشرين مصاب بحمى ولا يستطيع الحركة ودفاعه يطالب بعرضه على طبيب مختص

طالب الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس “اليوم24″، ويومية “أخبار اليوم”، بعرضه على طبيب مختص، مع الخضوع لفحوصات طبية دقيقة، بعد الوعكة الصحية التي تعرض إليها، ومنعته من الحضور إلى جلسة، اليوم الجمعة.

وأوضح عبد المولى الماروري، عضو هيأة دفاع الصحافي بوعشرين، بأنه قام بزيارة خاطفة لبوعشرين، بسجن عين برجة، قبل لحظات، بعدما تعذر على بوعشرين الحضور لجلسة محاكمته اليوم، بسبب وعكة صحية ألمت به.

وأورد الماروري، في بلاغ له، بأن “علامات المرض والإجهاد، تظهر على بوعشرين، إضافة إلى أن جبينه يتصبب عرقا، غالبا بسبب الحمى”.

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كما أكد الماروري أن بوعشرين “لا يقوى على الحركة، كما ألفناه عند كل زيارة، الأمر الذي يؤكد عدم قدرته على حضور الجلسة”.

واستطرد الماروري، أن “توفيق أكد له بأنه خضع لفحوصات طبية، من طرف طبيبة السجن، التي أعطته بعض المهدئات والمسكنات، إلا أن تلك الوصفة الطبية لم تف بالغرض، وما يزال، لحد الآن، يعاني من ذلك المغص، منذ الأربعاء الماضي إلى حدود اليوم، بالإضافة إلى ارتفاع درجة حرارة جسمه”.

هذا، وأكد الماروري، أن بوعشرين يطالب بعرضه على طبيب مختص، مع الخضوع لفحوصات طبية دقيقة، خاصة وأنه سبق أن أجرى عمليتين جراحيتين.