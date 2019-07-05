تصفيات “كان” 2021.. الأسود في المستوى الأول

حددت الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، تصنيف المنتخبات المشاركة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، القادمة، المقرر إجراء نهائياتها صيف 2012 بالكاميرون.

وحل المنتخب الوطني في المستوى الأول، حيث سيتفادى مواجهة المنتخبات التي جاءت معه في التصنيف نفسه، وهي الجزائر، وتونس، ومصر، والسنغال، ثم نيجيريا، وكوت ديفوار، وغانا، والكونغو الديمقراطية، بالإضافة لبوركينافاسو، ومالي، ثم الكاميرون.

وضم المستوى الثاني، كل من جنوب إفريقيا، وغينيا، وأوغندا، ثم الرأس الأخضر، وزامبيا، وموريتانيا، وليبيا، والبنين، والكونغو برازافيل، والغابون، والنيجر ، وكينيا.

أما ثالث المستويات، تواجدت به منتخبات، السودان، وتنزانيا، وغينيا بيساو، وأنغولا، ومالاوي، والطوغو، ثم ناميبيا، وموزبيق، وسيراليون، ومدغشقر، بالإضافة لإفريقيا الوسطى، وزيمبابوي، فيما شمل المستوى الرابع، جزر القمر، وإثيوبيا، وبوتسوانا، ورواندا، ثم غينيا الاستوائية، وبورندي، وسواتيني، وليسوتو، على أن يتم خوض دورا تمهيديا، يضم منتخبات ليبيريا وجنوب السودان، وغامبيا، وموريسيوش، وساوتومي، والسيشل، وجيبوتي، لتكملة المستوى الرابع.