رسميا.. بامعمر يعزز صفوف الجيش الملكي

انتقل اللاعب محمد علي بامعمر بشكل رسمي إلى فريق الجيش الملكي لكرة القدم، معززا بذلك صفوف الفريق العسكري بدءا من الموسم القادم.
ويستمر عقد بامعمر مع الجيش لموسمين، علما أن اللاعب وقع لفريقه الجديد في صفقة انتقال حر، بعد أن انتهى العقد الذي كان يجمعه بالدفاع الحسني الجديدي، بنهاية الموسم الكروي الماضي.
واستغرقت المفاوضات وقتا طويلا بين الطرفين، قبل أن يتوصلا لاتفاق يقضي بانضمام اللاعب إلى الجيش، علما أن بامعمر كانت له مفاوضات مع أندية وطنية على غرار اتحاد طنجة، والفتح الرباطي، وعروضا من الخليج خاصة الإمارات والكويت.
والتحق بامعمر، الذي لعب لفرق المغرب الفاسي، والرجاء الرياضي، والدفاع الجديدي، في الجيش الملكي، بمدربه السابق بالفريق الدكالي، عبد الرحيم طاليب، المتعاقد مع الفريق العسكري في الأسابيع الماضية.
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