جسر الزرقاء: وفاة فتى بعد سنوات من تعرضه لرصاصة طائشة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي في المستشفى اليوم، الجمعة، الفتى علي جهاد عماش (16 عاما) بعد 3 سنوات من إصابته بجروح خطيرة نتيجة تعرضه لرصاصة طائشة.
وحاول الطاقم الطبي على مدار السنوات الماضية إنقاذ حياة الفتى، إلا أنه كافة المحاولات باءت بالفشل ليقر وفاته متأثرا بجروحه الخطيرة.
وفي التفاصيل، فإن الفتى كان قد تعرض لرصاصة طائشة حينما كان جالسا لدى جيرانه، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة في القسم العلوي من جسده.
هذا، وتسود حالة من الحزن على بلدة جسر الزرقاء منذ انتشار نبأ الوفاة المفجع.
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