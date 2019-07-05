ترامب يشيد بالسيطرة على الأجواء والمطارات قبل اختراع الطائرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - في خطابه الليلة الفائتة في احتفالات الاستقلال التي تصادف الرابع من تموز/ يوليو (04/07/1776)، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن الجيش الأميركي سيطر على الأجواء، كما سيطر على المطارات البريطانية في حرب الاستقلال في القرن الثامن عشر، علما أن اختراع الطائرة كان بعد أكثر من قرن على ذلك، في العام 1903، من قبل الأخوين رايت.

وكان ترامب، وخلافا لأسلوبه الارتجالي الذي يميزه في خطاباته، بدا متمسكا في هذه المرة بالنص الذي كتب له، والذي يمتدح إنجازات أذرع القوات الأمنية الأميركية على إنجازاتها على مر السنين.

وفي القسم الذي كرسه لإنجازات الجيش، قال ترامب إنه في "حزيران/ يونيو 1775 أقام الكونغرس جيشا موحدا من القوات الثورية التي نشطت حول بوسطن ونيويورك.. لقد سيطر جيشنا على الأجواء، وعلى المطارات، وفعل كل ما يجب فعله، وكذلك في قلعة مكهنري.. حيث تحقق الانتصار".

يذكر أن حركة الطيران في الولايات المتحدة بدأت في القرن العشرين، حيث أن الأخوين رايت اخترعا الطائرة في العام 1903، واللذين كال لهما ترامب المديح في مرحلة سابقة من خطابه.

كما أشار مستمعون مطلعون على التاريخ الأميركي، بحسب صحيفة "ذي غارديان"، إلى أن ذلك لم يكن خطأ ترامب الوحيد، حيث أن معركة قلعة مكهنري، التي أشار إليها ترامب على أنها كانت خلال حرب الاستقلال، قد وقعت بعد عقود على الاستقلال في العام 1812.