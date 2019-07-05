بدء مناقشة ملف إدراج مدينة بابل الأثرية على لائحة التراث العالمي

اعلنت وزارة الثقافة، الجمعة، بدء مناقشة ملف ادراد مدينة بابل الاثرية على لائحة التراث العالمي.

وقالت وزارة الثقافة في بيان مقتضب تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "مناقشة ملف إدراج مدينة بابل الأثرية على لائحة التراث العالمي بدأت الان"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وبدأ مجلس التراث العالمي، ظهر اليوم الجمعة الخامس من تموز 2019، جلسته الخاصة بالتصويت على إدراج آثار بابل بقائمته.