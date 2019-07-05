اعلنت وزارة الثقافة، الجمعة، بدء مناقشة ملف ادراد مدينة بابل الاثرية على لائحة التراث العالمي.
وقالت وزارة الثقافة في بيان مقتضب تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "مناقشة ملف إدراج مدينة بابل الأثرية على لائحة التراث العالمي بدأت الان"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وبدأ مجلس التراث العالمي، ظهر اليوم الجمعة الخامس من تموز 2019، جلسته الخاصة بالتصويت على إدراج آثار بابل بقائمته.
كانت هذه تفاصيل خبر بدء مناقشة ملف إدراج مدينة بابل الأثرية على لائحة التراث العالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.