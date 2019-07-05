تونس تحظر ارتداء النقاب في المؤسسات العامة

قرر رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، حظر ارتداء النقاب في الإدارات والمؤسسات العامة لدواع أمنية.
وذكرت وكالة "رويترز" عن مصادر رسمية، قولها إن "الشاهد وقع على مرسوم حكومي يمنع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وذلك لدواع أمنية".
وشهدت تونس، يوم الخميس 27 حزيران، تفجرين إرهابيين متزامنين، الأول وقع في شارع شارل ديغول القريب من شارع الحبيب بورقيبة وأسفر عن مقتل عنصر أمن وإصابة أمني آخر وثلاثة مدنيين.
أما التفجير الانتحاري الثاني فقد حدث قبالة الباب الخلفي لإدارة الشرطة العدلية في منطقة القرجاني، وأسفر عن حدوث إصابات متفاوتة الخطورة لأربعة أشخاص كانوا على مقربة من مكان العملية.
وشهدت تونس، يوم الخميس 27 حزيران، تفجرين إرهابيين متزامنين، الأول وقع في شارع شارل ديغول القريب من شارع الحبيب بورقيبة وأسفر عن مقتل عنصر أمن وإصابة أمني آخر وثلاثة مدنيين.
أما التفجير الانتحاري الثاني فقد حدث قبالة الباب الخلفي لإدارة الشرطة العدلية في منطقة القرجاني، وأسفر عن حدوث إصابات متفاوتة الخطورة لأربعة أشخاص كانوا على مقربة من مكان العملية.
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