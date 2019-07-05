العثور على جثة رجل مجهول الهوية في شارع ابو نؤاس وسط بغداد

افاد مصدر في الشرطة، الجمعة، بأن قوة امنية عثرت على جثة رجل مجهول الهوية في شارع ابو نؤاس وسط بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة من الشرطة المحلية عثرت اليوم على جثة رجل مجهول لهوية كانت مرمية على جانب شارع ابي نؤاس وسط بغداد"، لافتا الى ان "الجثة لم تظهر عليها اثار اطلاقات نارية او طعنات سكين".



واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القوة نقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقا بالحادث".



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