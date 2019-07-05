شرطة هيت تعلن ايقاف المعتدين الاربعة الذين ظهروا في فيديو وهم يعتدون على احدى الاسر

‬ وقال ‪‎‪‬‬ ضابط تحقيق مركز شرطة هيت مقدم عمار مجيد في حديث لـ الخليج 365، "اوقفنا المعتدين الاربعة وهم قيد الاحتجاز حاليا بأمر القاضي"، لافتا الى ان "المعلم وزوجته اضطرا لمبايعة داعش بحكم إرتباط اقاربهم بقيادات التنظيم".واضاف مجيد، أنه "من حق الموقوفين رفع دعوى قضائية ضد المعلم بتهمة الإنتماء لداعش بعد انتهاء قرار القاضي بشأنهم"، لافتا الى ان "المعتدين هم عناصر امنية سابقة فجر داعش ١٣ منزلا لهم في حي البكر".

وتابع ان "المعلم طلب من المعتدين السكن في منزله لمنع متضررين من داعش تفجيره العام الماضي كونهم من ابناء الصحوات السابقين ولهم قرار مؤثر لدى الأجهزة الأمنية".

