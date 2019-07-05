أفاد مصدر أمني في محافظة النجف، الجمعة، بإخماد حريق اندلع داخل أحد المحلات في السوق العسكري. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "الدفاع المدني تمكن من إخماد حريق اندلع داخل محل كبير مقسم الى أربعة اجزاء يحتوي على مفروشات واحهزة كهربائية في السوق العسكري ضمن محافظة النجف". وأضاف أن "إطفاء الحريق تم بمشاركة خمسة فرق إطفاء".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إخماد حريق اندلع داخل السوق العسكري في النجف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.