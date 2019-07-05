الحكيم يدعو لاعتقال المتنفذين الذين اشارت اليهم المرجعية بالوقوف وراء رواج المخدرات

وقال الحكيم في تغريدة على موقعه في "تويتر" وأطلعت عليها الخليج 365، إن "تحذير المرجعية الدينية العليا من انتشار آفة المخدرات بين صفوف الشباب يمثل جرس انذار يُقرع لينبه الجهات المعنية على خطورة الموقف، ففي الوقت الذي نثمن فيه دعوتها المباركة لتشريع قانون رادع لتعاطي المخدرات والمتجارة بها".وطالب، كتلة الحكمة النيابية المعارضة بـ" متابعة تشريع هذا القانون وان يكون على رأس اولوياتها، كما نطالب السلطتين التشريعية والتنفيذية والمؤسسات المعنية الى اتخاذ رؤى المرجعية خارطة طريق لتوفير الحماية للشرائح المجتمعية المستهدفة".

وأشار إلى "ضرورة فضح واعتقال المتنفذين الذين اشارت اليهم المرجعية بالوقوف وراء رواج المخدرات مع دعم الاعلام المهني في التثقيف لتداعياتها المدمرة حاضرا ومستقبلاً".



زدعا وكيل المرجعية الدينية العليا، اليوم الجمعة، الى تشريع قانون رادع لترويج المخدرات، مجددا تحذيره من انتشارها بين شريحة الشباب، منوها الى أن تنامي هذه الظاهرة يأتي بطرق "ماكرة وخادعة" وعبر وسيلة غسل الدماغ، فيما اشار الى أن "متنفذين في الدولة" يحمون تجار المخدرات.