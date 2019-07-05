الدفاع التركية: سلاح الجو التركي يستهدف مواقع للعمال الكردستاني شمالي العراق

أفادت ​وزارة الدفاع التركية​ بان "سلاح الجو التركي استهدف مواقع تابعة لحزب "العمال الكردستاني" في منطقتي هاكورك وقنديل، شمالي ​العراق​"، مشيرةً إلى أن "الغارات الجوية على المنطقتين المذكورتين، جاءت بالتوازي مع عملية المخلب الجارية في منطقة هاكورك".

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