أفاد مسؤول كبير في الشرطة النيجيرية، لوكالة "فرانس برس"، بأنّ "مسلحين مجهولين خطفوا عاملين صينيين في مكمن خارج الشركة الّتي يعملون فيها، في جنوب نيجيريا".
وأوضح أنّ "حادث الخطف وقع في بلدة أوتيسي في ولاية ايدو الجنوبية"، لافتًا إلى أنّ "الشرطي المكلّف بحماية الصينيين قُتل في العملية". وأكّد أنّ "الشرطة أطلقت حملة لمطاردة المهاجمين لإنقاذ الرهينتين اللذين يعملان في شركة للزجاج والألمنيوم".
وتعمل شركات صينيّة في نيجيريا في مشاريع بنية تحتية بمليارات الدولارات، تشمل السكك الحديدية والمطارات والطرق.
وتنتشر عمليّات الخطف مقابل الفدية في نيجيريا، بخاصّة في المناطق الجنوبية الغنيّة بالنفط.
كانت هذه تفاصيل خبر مسلحون خطفوا عاملين صينيين وقتلوا شرطيا مكلفا بحمايتهم في جنوب نيجيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.