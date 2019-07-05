مسلحون خطفوا عاملين صينيين وقتلوا شرطيا مكلفا بحمايتهم في جنوب نيجيريا

أفاد مسؤول كبير في ​الشرطة النيجيرية​، لوكالة "فرانس برس"، بأنّ "مسلحين مجهولين خطفوا عاملين صينيين في مكمن خارج الشركة الّتي يعملون فيها، في جنوب ​نيجيريا​".

وأوضح أنّ "حادث الخطف وقع في بلدة أوتيسي في ولاية ايدو الجنوبية"، لافتًا إلى أنّ "الشرطي المكلّف بحماية الصينيين قُتل في العملية". وأكّد أنّ "الشرطة أطلقت حملة لمطاردة المهاجمين لإنقاذ الرهينتين اللذين يعملان في شركة للزجاج والألمنيوم".

وتعمل شركات صينيّة في نيجيريا في مشاريع بنية تحتية بمليارات الدولارات، تشمل ​السكك الحديدية​ والمطارات والطرق.

وتنتشر عمليّات الخطف مقابل الفدية في نيجيريا، بخاصّة في المناطق الجنوبية الغنيّة ب​النفط​.