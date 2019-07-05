اخبار العالم

مسلحون خطفوا عاملين صينيين وقتلوا شرطيا مكلفا بحمايتهم في جنوب نيجيريا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أفاد مسؤول كبير في ​الشرطة النيجيرية​، لوكالة "فرانس برس"، بأنّ "مسلحين مجهولين خطفوا عاملين صينيين في مكمن خارج الشركة الّتي يعملون فيها، في جنوب ​نيجيريا​".

وأوضح أنّ "حادث الخطف وقع في بلدة أوتيسي في ولاية ايدو الجنوبية"، لافتًا إلى أنّ "الشرطي المكلّف بحماية الصينيين قُتل في العملية". وأكّد أنّ "الشرطة أطلقت حملة لمطاردة المهاجمين لإنقاذ الرهينتين اللذين يعملان في شركة للزجاج والألمنيوم".

وتعمل شركات صينيّة في نيجيريا في مشاريع بنية تحتية بمليارات الدولارات، تشمل ​السكك الحديدية​ والمطارات والطرق.

وتنتشر عمليّات الخطف مقابل الفدية في نيجيريا، بخاصّة في المناطق الجنوبية الغنيّة ب​النفط​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسلحون خطفوا عاملين صينيين وقتلوا شرطيا مكلفا بحمايتهم في جنوب نيجيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا