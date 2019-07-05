مسؤول ايراني: اذا هاجمت اميركا ايران فستتغير مياه الخليج الفارسي الى اللون الاحمر

أكد خطيب جمعة طهران المؤقت موحدي كرماني ان "مياه الخليج الفارسي ستتغیر الى لون الدماء الاحمر اذا ارتكبت اميركا خطأ فاحشا وهاجمت ايران"، مشيراً إلى أن "النظام الاميركي وبكل صلافة وبدن اي خجل ارتكب جريمة ضد الجمهورية الاسلامية".
ووصف اقتدار الاسلامية الايرانية الايرانية بـ"انه يتميز بالذكاء والاخلاق والانسانية ، بينما هناك وحشية وشراسة في اقتدار اميركا"، مشيراً إلى أن "ايران اسقطت طائرة اميركية متطورة جدا ومسيرة لايكتشفها الرادار ، على ارتفاع 56 ألف قدم، لكن اميركا اسقطت طائرة ركاب ايرانية على ارتفاع 12 ألف قدم وكانت تحنل 298 مسافرا من بينهم 36 طفلا تتراوح اعمارهم بين 3 الى 13 عاما ، و53 امرأة و43 مسافرا اجنبيا".
ولفت إلى أن "اميركا تسببت بمحرقتين في اليابان باستهداف ميدنتي هيروشيما وناغازاكي بالقنبلة النووية، والتي راح ضحيتها 220 الف مدني في لحظة واحدة"، مشيراً إلى أن "سبب الغاء الرئيس الاميركي دونالد ترامب امر الهجوم على ايران بعد اسقاط طائرة التجسس المسيرة "غلوبال هوك" ليس مقتل 150 ايرانيا كما يدعي وانما لسبب آخر".
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