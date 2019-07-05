مسؤول ايراني: اذا هاجمت اميركا ايران فستتغير مياه الخليج الفارسي الى اللون الاحمر

أكد خطيب جمعة ​طهران​ المؤقت موحدي كرماني ان "مياه ​الخليج الفارسي​ ستتغیر الى لون الدماء الاحمر اذا ارتكبت ​اميركا​ خطأ فاحشا وهاجمت ​ايران​"، مشيراً إلى أن "النظام الاميركي وبكل صلافة وبدن اي خجل ارتكب جريمة ضد ​الجمهورية​ الاسلامية".

ووصف اقتدار الاسلامية الايرانية الايرانية بـ"انه يتميز بالذكاء والاخلاق والانسانية ، بينما هناك وحشية وشراسة في اقتدار اميركا"، مشيراً إلى أن "ايران اسقطت ​طائرة​ اميركية متطورة جدا ومسيرة لايكتشفها الرادار ، على ارتفاع 56 ألف قدم، لكن اميركا اسقطت طائرة ركاب ايرانية على ارتفاع 12 ألف قدم وكانت تحنل 298 مسافرا من بينهم 36 طفلا تتراوح اعمارهم بين 3 الى 13 عاما ، و53 امرأة و43 مسافرا اجنبيا".

ولفت إلى أن "اميركا تسببت بمحرقتين في ​اليابان​ باستهداف ميدنتي ​هيروشيما​ وناغازاكي بالقنبلة النووية، والتي راح ضحيتها 220 الف مدني في لحظة واحدة"، مشيراً إلى أن "سبب الغاء الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ امر الهجوم على ايران بعد اسقاط طائرة ​التجسس​ المسيرة "غلوبال هوك" ليس مقتل 150 ايرانيا كما يدعي وانما لسبب آخر".