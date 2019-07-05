ستولتنبرغ: روسيا ترفض تدمير صواريخها الجديدة المنشورة في أوروبا

أعلن الأمين العام لـ"حلف شمال الأطلسي- ​الناتو​" ​ينس ستولتنبرغ​، في ختام اجتماع بين الحلف و​روسيا​، أنّ "موسكو رفضت مجدّدًا تدمير ​الصواريخ​ الجديدة المنشورة في ​أوروبا​"، في انتهاك للمعاهدة المبرمة في عام 1987".

ولفت خلال مؤتمر صحافي، إلى "أنّنا لم نسجّل أي بوادر على إرادة روسيا الالتزام بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية المتوسطة المدى، من خلال تدمير هذه الصواريخ قبل الثاني من آب، والعواقب في غاية الخطورة للحدّ من التسلّح".

وكان قد أفاد المكتب الصحافي لأسطول البحر الأسود التابع للمنطقة العسكرية الجنوبية، بأنّ "​القوات​ الروسية ستبدأ بمناورات​ عسكرية في البحر الأسود تزامنًا مع مناورات ​حلف شمال الأطلسي​ "سي بريز" (نسيم البحر)".