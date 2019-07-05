خليل في يوم "شهيد أمل": حركتنا كانت وليدة الشهادة منذ يومها الأول

لفت وزير المال علي حسن خليل إلى أن "في حركتنا التي كانت وليدة الشهادة منذ يومها الأول، كل أيامنا للشهداء ومنهم ولم نولد من مؤتمر، لم ترسم مساراتنا نظريات السياسة الدارجة، بل صاغنا الناس آمالا وأهداف سامية طالعة من معاناة الإنسان في كل زمان ومكان، لتكون الحركة رد المخلصين للعدالة على الظلم المستمر".
وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لفت خليل إلى أنه "يوم شهيد أمل، صورة متألقة للفداء مشغولة بدماء الآلاف من خيرة الأرواح الباسقة في سماء التاريخ، على شاكلتها رسمت عناوين المقاومة والوحدة الوطنية ولبنان المكتفي بهويته وطنا عربيا مستقلا نهائيا لجميع أبنائه".
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