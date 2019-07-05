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خليل في يوم "شهيد أمل": حركتنا كانت وليدة الشهادة منذ يومها الأول

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لفت وزير ​المال​ ​علي حسن خليل​ إلى أن "في حركتنا التي كانت وليدة الشهادة منذ يومها الأول، كل أيامنا للشهداء ومنهم ولم نولد من ​مؤتمر​، لم ترسم مساراتنا نظريات ال​سياسة​ الدارجة، بل صاغنا الناس آمالا وأهداف سامية طالعة من معاناة الإنسان في كل زمان ومكان، لتكون الحركة رد المخلصين للعدالة على الظلم المستمر".

وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لفت خليل إلى أنه "يوم شهيد أمل، صورة متألقة للفداء مشغولة بدماء الآلاف من خيرة الأرواح الباسقة في سماء التاريخ، على شاكلتها رسمت عناوين ​المقاومة​ والوحدة الوطنية و​لبنان​ المكتفي بهويته وطنا عربيا مستقلا نهائيا لجميع أبنائه".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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