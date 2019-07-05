سرحان: حسن مراد رجل قياسي بموافقه الوطنية والسيادية

لفت وزير ​العدل​ ​البرت سرحان​ خلال مأدبة غداء أقامها وزير ​الدولة​ لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​ على شرفه إلى "أنني تعرفت على حسن مراد الى طاولة ​مجلس الوزراء​، فهو رجل قياسي بموافقه الوطنية والسيادية، ولا يهادن بها اذا لم تكن فيها المصلحة العامة، دهشت في جولاتي على مؤسسات الغد الافضل، اقف هنا تحية اجلال".

وأشار إلى أنه "اليوم نقلتني من عالم الى آخر من جو الى آخر من جو المماحكات السياسية والسمسرات الى جو راق جدا لا مجال فيه لاي سمسمرة ولا خصام ولا خصومة، نقلتني الى ارقى مراتب العمل الانساني، ما رايته منك عن شرح لاهداف هذه المؤسسة عن طريقة عملها المتكاملة هذه، اكد لي انك صاحب نظرية متكاملة ولم تكتف بانتظار الدولة وان هذه الامور هي من اختصاص الدولة، واننا ندفع ضرائب لهذه الدولة ونزلت الى الارض الى معترك ​الحياة​ الى جانب اخوانك في هذه المنطقة، وانا اقدر ان الحميع يكنون التقدير و​المحبة​ بعيدا عن التزلف والاستزلام لان عملكم لس عملا، موسميا هو معاناة دائمة تعيشونها مع مواطنيكم".