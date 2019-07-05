السفير اشرف دبور: صفقة القرن تهدف لانشاء اسرائيل الكبرى

أكد سفير دولة فلسكين في لبنان ​اشرف دبور​، "ان منطقتنا العربية وقضيّتنا الفلسطينية تمران بمرحلة دقيقة وحسّاسة، “ويخرج علينا التحالف الصهيو-أميركي بطرح صفقات وعقد ورش بهدف إعادة تعريف الصراع وطرق حلّه بعيدا عن القانون والشرعية الدولية، ومحاولا تغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم في الأرض الفلسطينية والأراضي العربية المحتلّة واستبداله بواقع جديد يلّبي مصالح وطموحات دولة الاحتلال، بتنفيذ المخطط الصهيوني الهادف لتصفية المشروع الوطني الفلسطيني وتحقيق حلم وَهم إقامة دولة ​إسرائيل​ الكبرى."

وشدد دبور خلال اطلاق مركز دراسات جامعة ​القدس​ ودار إبعاد، مجلة المقدسية، في حفل أقيم بالمكتبة الوطنية في ​بيروت​، بحضور فلسطيني ولبناني رسمي وشعبي، على "ان مراهقي ال​سياسة​ الأميركية والمتدرّبين في ملّفاتها الذين لا يعلمون جوهر الصراع، وبعد الموقف الثابت للرئيس ​محمود عباس​ محمود عباس والقيادة و​الشعب الفلسطيني​ بالوقوف سدّا منيعا بوجه مشاريع التصفية لقضيّتِنا، بدأوا يتلّمسون أن الأوطان لا تُباع ولا تُشترى، وكلّ أموال الدنيا لا تساوي أصغر جزء من حقوقنا المشروعة وغير القابلة للتصرّف."